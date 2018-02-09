﻿
Eyüpspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

EYÜPSPOR - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Eyüpspor ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

241 Okunma

Eyüpspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 00:00'da başlayacak Eyüpspor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Murat Akçay, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Sinan Turan, Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Kemal Tokak, Adem Koçak, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Alim Harlak, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Hakem: Emre Kargın, Yusuf Doğan, Emir Eray Eyisoy, Bayram Başkan

﻿

Eyüpspor 2 - Sarıyer 0
Kocaeli Birlik Spor 1 - Eyüpspor 3
Kocaeli Birlik Spor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sarıyer 1 - Etimesgut Bld. 0
İşte Sarıyer - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Menemen Bel. 1 - Sarıyer 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿