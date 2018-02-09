Eyüpspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 00:00'da başlayacak Eyüpspor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Murat Akçay, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Sinan Turan, Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Kemal Tokak, Adem Koçak, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Alim Harlak, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Kargın, Yusuf Doğan, Emir Eray Eyisoy, Bayram Başkan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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