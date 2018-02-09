Evkur Y.Malatyaspor 1 - Kasımpaşa 1
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kasımpaşa Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Sincere Seth, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Michael Pereira (81' Mustafa Eskihellaç), Aytaç Kara, Azubuike Godson (66' Rahman Buğra Çağıran), Emanuel Dening (46' Gilberto)
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (61' İlhan Depe), Bernard Mensah (90' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne (70' Bengali Koita)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Alper Çetin
Goller: DK 4: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 7: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 7: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 51: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 51: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 58: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 71: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
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