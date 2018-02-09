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Gaziantepspor 0 - Adana Demirspor 3
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GAZİANTEPSPOR 0 - ADANA DEMİRSPOR 3

Gaziantepspor 0 - Adana Demirspor 3

TFF 1.Lig 21. haftasında Gaziantepspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Adana Demirspor 3

TFF 1.Lig 21. haftasında Gaziantepspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Mehmet Kasım Doğala (79' Harun Enes Nural), Deniz Solmaz, Zeki Sinanoğlu (56' Yunus Şencay), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Mustafa Emirhan Özyaşar, Yusuf Erdem, Erdal Ahmet Özdemir (46' )

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Sergiy Politylo (60' Savaş Yılmaz), Gege Geirton (86' Mustafa Yılmaz), Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek (68' Theodore Mendy), Robert Tambe

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Ramazan Keleş, Cumhur Altay, Cemal Alpay, Sinan Dereci

Goller: DK 35: Gege Geirton (Adana Demirspor), DK 46: Lalawele Atakora (Adana Demirspor), DK 90: (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 52: Gökhan Çamur (Gaziantepspor), DK 66: Deniz Solmaz (Gaziantepspor), DK 69: Adil Demirbağ (Adana Demirspor), DK 78: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 90: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)

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