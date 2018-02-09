Evkur Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Muenfuh Seth Sincere, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Fernando Emanuel Denıng
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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