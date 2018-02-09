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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır!
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GENÇLERBİRLİĞİ, TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR!

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır!

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 21.haftasında Trabzonspor ile yarın saat 16:00’da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibi, kazanmanın hesaplarını yapıyor.

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Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma ile başlayan futbolcular son bölümde yaptıkları taktik çalışma ile günü tamamladı.

Takımdaki eksikler

Serdar ve Murat antrenmanın ilk bölümünde takımla son bölümde de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken Ahmet İlhan’ın tedavilerine devam edildi.
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