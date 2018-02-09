Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır!

Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma ile başlayan futbolcular son bölümde yaptıkları taktik çalışma ile günü tamamladı.
Serdar ve Murat antrenmanın ilk bölümünde takımla son bölümde de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken Ahmet İlhan’ın tedavilerine devam edildi.
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