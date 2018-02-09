﻿
Gaziantepspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEPSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 21. haftasında Gaziantepspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

420 Okunma

Gaziantepspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Gaziantepspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantepspor: Şenol Can, Zeki Sinanoğlu, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, Selçuk Özcan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Mehmet Kasım Doğala, Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Geırton Marques Aıres, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Sergıy Polıtylo, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Ramazan Keleş, Cumhur Altay, Cemal Alpay, Sinan Dereci

﻿

Gaziantepspor 0 - Adana Demirspor 3
Adana Demirspor'da Mustafa Uğur dönemi
1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
1. Ligde 7 haftalık program açıklandı
Adanaspor seri peşinde!
Adana Demirspor 1 - Samsunspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿