Gaziantepspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Gaziantepspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Zeki Sinanoğlu, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, Selçuk Özcan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Mehmet Kasım Doğala, Yusuf Erdem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Geırton Marques Aıres, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Sergıy Polıtylo, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Cumhur Altay, Cemal Alpay, Sinan Dereci
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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