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Galatasaray'a Serdar Aziz'den iyi haber!
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GALATASARAY'A SERDAR AZİZ'DEN İYİ HABER!

Galatasaray'a Serdar Aziz'den iyi haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve sahayı terkeden Serdar Aziz'den sarı kırmızılılara iyi haber geldi

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Mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü de atan Serdar Aziz, karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kaldı, ardından bir süre daha maça devam etti ve sonra tekrar ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini Maicon'a bırakan milli oyuncunun durumunun yapılan kontrollerin ardından ciddi olmadığı anlaşıldı. Bu sabah yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Serdar Aziz'in pazartesi günkü Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. (beIN Sports)

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