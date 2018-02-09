Fenerbahçe, seriyi sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı şanssızlığını bitirmenin peşinde. Deplasmanda oynadığı son 4 müsabakada da rakibini mağlup edemeyen Kanarya, Süper Lig’in ilk yarısında da evinde rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Başakşehir’de Emre ve Mossoro’nun yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin sakatlıklardan yana da yüzü gülmüyor. Tedavileri devam eden Janssen, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel'in Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmezken, Giuliano'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe, Abdullah Avcı'nın takımına karşı oynadığı 4 lig maçının 3’nü kaybederken, sadece 1 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini Kasım 2010'da alırken (0-1), o maçta takımların başında yine Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman yer almıştı. Fenerbahçe'ye bu karşılaşmada galibiyeti getiren gol ise Alex De Souza'dan geldi. Bu müsabaka, aynı zamanda Başakşehir'in iç sahada Fenerbahçe'ye gol atamadığı tek karşılaşmaydı. İki takım arasında sadece 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, bu mücadelelerin tamamı da 2-2’lik skorla sonuçlandı.
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