Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor. Sezona iyi başlayan ancak son 4 haftadır galibiyet alamayan Göztepe, deplasman karnesi kötü olan Osmanlıspor ile İzmir'de kozlarını paylaşacak. Tamer Tuna'nın öğrencileri taraftarının da desteği ile rakibini yenerek 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Osmanlıspor ise deplasmanda rakibini devirme peşinde.
Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bornova Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak Göztepe-Osmanlıspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Muhtemel 11'ler...
Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi
GÖZTEPE - OSMANLISPOR CANLI
Ligde son 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Göztepe, 21. haftaya 32 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor ise ligde 18 puanla 16. durumda bulunuyor.
Göztepe, ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Andre Poko ile sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu yarın forma giyemeyecek. Göztepe’de Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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