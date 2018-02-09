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Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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GÖZTEPE - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'e uzun ara sonra çıktığı sezonda muhteşem bir giriş yapan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde İzmir'de Osmanlıspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

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Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor. Sezona iyi başlayan ancak son 4 haftadır galibiyet alamayan Göztepe, deplasman karnesi kötü olan Osmanlıspor ile İzmir'de kozlarını paylaşacak. Tamer Tuna'nın öğrencileri taraftarının da desteği ile rakibini yenerek 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Osmanlıspor ise deplasmanda rakibini devirme peşinde.

Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak Göztepe-Osmanlıspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi  

GÖZTEPE - OSMANLISPOR CANLI

Ligde son 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Göztepe, 21. haftaya 32 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor ise ligde 18 puanla 16. durumda bulunuyor.
         
Göztepe, ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Andre Poko ile sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu yarın forma giyemeyecek. Göztepe’de Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

 
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