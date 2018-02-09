Gençlerbirliği'nde hedef 3 puan!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Başkent ekibinde kart cezalısı Issah ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Murat Duruer, Ahmet İlhan Özek ve Nihat Şahin, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sadece ilk maçlarında kaybettiler

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve gelen Ümit Özat ve Ersun Yanal'dan sonra bordo-mavili takımın başına geçen Rıza Çalımbay, ilk maçlarının ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, aynı sezonda ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Ümit Özat yönetiminde 7 haftadır yenilmiyor. Sezona hazırlandığı genç teknik adamla 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yollarını ayıran ancak 9 maçlık Mesut Bakkal döneminden sonra Özat ile yeniden anlaşan kırmızı-siyahlılar, en son 13. haftada Osmanlıspor'a (2-0) kaybetti. Bu karşılaşmanın ardından hiç kaybetmeyen Özat yönetimindeki başkent temsilcisi, 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgilik performansı sonucunda topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çalımbay döneminde 23 puan

Trabzonspor da konuk olacağı Gençlerbirliği gibi yaptığı teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti. Sezonun 8. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'a 6-1 kaybettikten sonra Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde 23 puan topladı. Bordo-mavili ekip, Çalımbay'ın ilk kez kulübede yer aldığı 9. haftada deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor (1-0) maçının ardından yenilgi yüzü görmedi. Çalımbay ile 10. haftada Galatasaray'ı (2-1) mağlup eden, 11. haftada Kayserispor (0-0) ile berabere kalan Trabzonspor, 12. haftadan itibaren 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sezonun 17. haftasından itibaren 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ve 11 maçtır yenilmeyen bordo-mavili ekip, 8 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla sıralamada 6. basamakta yer alıyor.