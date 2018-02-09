Güneş’in yeni yardımcısı Pepe

Teknik direktör Güneş, transferi kesinleşmeden önce Pepe'ye fazla sıcak bakmıyordu. Fakat Portekizli oyuncu her geçen gün tecrübeli çalıştırıcının adeta eli ayağı oldu. Takıma en son dahil olmasına rağmen Atiba'dan da Q7'den de daha fazla Güneş'e yardım eden Pepe, adeta "yardımcı teknik adam" gibi çalışıyor. Tamer Tuna ayrıldıktan sonra yönetim Şenol Güneş'e yardımcı için bastırmış ama olumsuz cevap almıştı. Pepe'nin de yardımıyla Güneş şu anda çok daha rahatlamış durumda. (Fotomaç)