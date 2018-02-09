Güneş’in yeni yardımcısı Pepe

Teknik direktör Güneş, transferi kesinleşmeden önce Pepe'ye fazla sıcak bakmıyordu. Fakat Portekizli oyuncu her geçen gün tecrübeli çalıştırıcının adeta eli ayağı oldu. Takıma en son dahil olmasına rağmen Atiba'dan da Q7'den de daha fazla Güneş'e yardım eden Pepe, adeta "yardımcı teknik adam" gibi çalışıyor. Tamer Tuna ayrıldıktan sonra yönetim Şenol Güneş'e yardımcı için bastırmış ama olumsuz cevap almıştı. Pepe'nin de yardımıyla Güneş şu anda çok daha rahatlamış durumda. (Fotomaç)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.