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Sol Kapalı tribünü, Ankaragücü adına kurban kestirdi
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SOL KAPALI TRİBÜNÜ, ANKARAGÜCÜ ADINA KURBAN KESTİRDİ

Sol Kapalı tribünü, Ankaragücü adına kurban kestirdi

MKE Ankaragücü tribünlerinden Sol Kapalı grubu, takım adına Beştepe Tesisleri'nde kurban kestirdi.

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Hayırlara vesile olmasını dileyen Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Son haftalardaki gol sıkıntımızı bir an önce atlatacağız. Bakıldığı zaman son 3 karşılaşmada kazanmaya yakın taraf hep bizdik. İyi oynadık ancak gol atamadık. Kurban inşallah hayırlara vesile olur. Bizlerden desteklerinizi esirgemeyin” dedi.

Ankaragücü’nün her zaman arkasında olduklarını belirten Sol Kapalı tribün lideri Ramazan Kaya, “Biz sizin hep destekçiniziz. Ligin ilk yarısında nasıl başardıysanız yine başaracağınızdan şüphemiz yok. Bu takım hepimizin” ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projesi içerisinde “Sevdamızı raflara diziyoruz” sloganlı kampanya ile geçtiğimiz yıllarda kaybedilen tribünün sevilen ismi Ahmet Yasin Kayahan ve Mahmut Çoruk adına iki kütüphane kuracaklarını söyleyen Kaya, “Herkesi kütüphanemize destek olmaya davet ediyorum. Kütüphanemize kitap, dergi vb. materyaller ile destek olabilirsiniz. Rahmetli kardeşlerimizin adını böyle güzel bir proje içinde yaşatmayı düşündük” dedi.
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