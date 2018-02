Bursaspor’da imza günü

Bursaspor’un tecrübeli futbolcuları Yusuf Erdoğan, John Bostock ve Moussa Sow imza gününde taraftarlarla buluştu.



Yeşil-beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, John Bostock ve Moussa Sow, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. Taraftarlar, imza gününe yoğun ilgi gösterirken, yüzlerce kişi sıraya girdi. Futbolcuların gelişiyle birlikte taraftarlar yeşil-beyazlı forma ve atkılarını tecrübeli futbolculara imzalattı. Ayrıca taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri futbolcularla fotoğrafta çektirdi.



Erdoğan: “Akhisarspor maçı bizim için çok kritik”



Hafta sonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçını değerlendiren Yusuf Erdoğan, “Akhisarspor maçı, Beşiktaş müsabakasının ardından bizim için çok kritik. Üst sıralara tırmanmamız için güzel bir hedef. Bu maçın ciddiyetinin farkındayız. Maça çok iyi hazırlandık. Akhisar’dan 3 puanla dönersek, bize Avrupa kupaları yolu da açılabilir. İnşallah Bursa’ya güzel bir skorla döneriz” dedi.



“İnşallah performansım sezon sonuna kadar böyle gider”



Evlilikten sonra performansında yükseliş olduğuna dair sorulan soruya Erdoğan, şunları söyledi:

“Hanımdan Allah razı olsun, bana iyi bakıyor. İnşallah performansım sezon sonuna kadar böyle gider. Bursaspor’a layık olmaya çalışıyoruz. Herkes formasına aç. Bu da takıma yansıyor. Rekabet oldukça takımın performansı artıyor. Hepimiz üst seviyede futbolcularız. Bursaspor’da oynamak için zaten böyle olmak gerekiyor.”



“Hedefim her zaman Milli Takım”



Hedefinin her zaman A Milli Futbol Takımı olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "O formayı giymekten çok onur ve gurur duyuyorum. Asker çocuğu olduğum içim her zaman duyguları daha çok hisseden insanım. İnşallah hocamız bize şans verir oralara layık görürse hedefimiz milli takıma gitmektir. Oraya gitmek için daha iyi performans göstereceğim" şeklinde konuştu.



Sow: “Beşiktaş’a karşı gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız”



Akhisar maçıyla alakalı konuşan Moussa Sow ise, “Kolay bir maç olmayacak. Karşımızda uzun zamandır kazanamayan takım olacak. Bizim içinde durum öyle. Beşiktaş’a karşı gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız” diye konuştu.



Yüzde yüz hazır olmadığını belirten Sow, “Akhisar maçında oynayıp oynayamayacağımı göreceğiz. Onu kararlaştıracağız” ifadelerini kullandı.



Bostock: “Daha ilk maçtan ateşin içerisine geldim”



Yeşil-beyazlı takımın İngiliz futbolcusu John Bostock ise, Bursaspor'da mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan mutluyum. İyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Daha ilk maçtan ateşin içerisine geldim. Ama iyi bir deneyimdi. Umarım onların güzel karşılamasına sahadaki performansımla iyi bir cevap verebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.