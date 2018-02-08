Kocaman'a 1 maç ceza

Aykut Kocaman, cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında çektiği için, Medipol Başakşehir maçında kulübede olabilecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.02.2018 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

"1- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 03.02.2018 tarihinde KARDEMİR KARABÜKSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B,C, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİLRİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BURSASPOR Kulübünün, 02.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126, KUZEY KALE ARKASI 109,110, MARATON ÜST 216, MARATON ALT 115,116,117,118 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI tribündeki tüm bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126. bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ANTALYASPOR A.Ş. hakkında, 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ISSAM CHEBAKE'in, 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, 04.02.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübü hakkında, 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabaka BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C10 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANASPOR A.Ş. teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ hakkında, 03.02.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KARŞIYAKA Kulübünün, 03.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı takdiren 2 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SİLİVRİSPOR Kulübü kaleci antrenörü AZİZ AKGÜN'ün, 04.02.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü ESER KARDEŞLER'in, 04.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MUĞLASPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ANADOLU BAĞCILAR SPOR Kulübü sporcusu SEZER YILDIRIM'ın, 04.02.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILAR SPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- 1461 TRABZON Kulübü sporcusu MAHMUT ŞEKER'in, 04.02.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILAR SPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü teknik sorumlusu HAMDİ ZIVALIOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- PAZARSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL'in, 04.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- YEŞİL BURSA A.Ş. antrenörü HALİLÜLRAHMAN GÜNEY ERDEM'in, 04.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu MEHMET FIRAT DEMİR'in, rakip takım antrenörüne yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü antrenörü HAKAN ÇİMEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KOCAELİSPOR Kulübünün, 03.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ARSİNSPOR Kulübünün, 03.02.2018 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-AYDIN1923 SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDUSSELAM GÖKÇAN'ın, 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 müsabakasında, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."