Ankaragücü kahvaltıda bir araya geldi

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, “Başkanımız şehir dışında olduğu için kahvaltıya katılamadı sizlere selamları var. Bizleri burada misafir eden ve kahvaltıya ev sahipliği yapan Murat beye teşekkür ediyoruz. İyi bir ekibiz, bunu dile getirmeye dahi gerek yok. Kenetlenmiş durumda birbirimize sımsıkı sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Teknik ekibimiz ve sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Mücadelenizden zerre endişemiz yok. Dolayısıyla ligin ilk yarısında nasıl taraftarlarımızla birlikte birbirimize sımsıkı sarılarak bir yerlere geldiysek, bundan sonra da bu takımı hep birlikte hak ettiği yere götüreceğiz. Beraberlikler, mağlubiyetler hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Biz size hiçbir zaman olumsuz gözle bakmadık, bakmayız. Bu oyunun adı futboldur. Hiçbir takım yenilmez değildir. Hepinizin gayretlerini görüyoruz. Fırsat buldukça her antrenmanı takip ediyoruz, her maça zaten geliyoruz. Size karşı çok samimiyiz, sizin de aynı samimiyette olduğunuzu biliyoruz. Ekip olarak çok kaliteli ve karakterli bir ekipsiniz, sonuna kadar mücadelemiz sürecektir. Sahadaki mücadeleniz bizleri memnun ediyor, hiçbir şeyi kafanıza takmayın” dedi.

Başkan Mehmet Yiğiner’in bir şeyler paylaşırken daha çok yürekten paylaştığını dile getiren Soydaş, “Başkanımız size karşı her zaman sevgi dolu ve yürekten konuşur. Bizlerden ihtiyaç duyduğunuz sevgi ve motivasyonu sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Bizlere düşen görev neyse yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek beklentimiz sahaya her zamanki gibi yüreğinizi koyarak çıkın mücadelenizi sahada gösterin, yeni bir çıkışa geçmek için elimizden geleni yapalım zaten gerisi Allah’ın takdiridir” dedi.