Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı!

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arasında kendisine kulüp bulması istenilen Rıdvan Şimşek ile görüşme yapan Sivasspor yönetimi, futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Rıdvan, bu periyotta 5'i Türkiye Kupası, 12'si 1. Lig olmak üzere 17 resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.
Rıdvan Şimşek, bu sezon ise 4'ü Türkiye Kupası, 12'si Süper Lig olmak üzere 16 maçta forma şansı buldu. Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 12 maçta 638 dakika oyunda kalan Rıdvan, bu karşılaşmalarda 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.
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