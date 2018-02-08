﻿
Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR, RIDVAN ŞİMŞEK İLE YOLLARINI AYIRDI!

Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı!

Süper Lig  ekibi Demir Grup Sivasspor, defans oyuncusu Rıdvan şimşek ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdılar.

371 Okunma

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arasında kendisine kulüp bulması istenilen Rıdvan Şimşek ile görüşme yapan Sivasspor yönetimi, futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Rıdvan, bu periyotta 5'i Türkiye Kupası, 12'si 1. Lig olmak üzere 17 resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Rıdvan Şimşek, bu sezon ise 4'ü Türkiye Kupası, 12'si Süper Lig olmak üzere 16 maçta forma şansı buldu. Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 12 maçta 638 dakika oyunda kalan Rıdvan, bu karşılaşmalarda 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Süper Lig'de haftanın programı
Demir Grup Sivasspor 2 - Galatasaray 1
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
Galatasaray ile Sivasspor 24. maça çıkıyor
159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿