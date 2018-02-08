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Süper Lig'de haftanın programı
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası 9 Şubat Cuma günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa müsabakası ile başlayacak.

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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası 9 Şubat Cuma günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa müsabakası ile başlayacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

9 Şubat Cuma

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (19 Mayıs Stadyumu)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
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