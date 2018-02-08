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Kasımpaşa, Malatya deplasmanında
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KASIMPAŞA, MALATYA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa, Malatya deplasmanında

 Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan aldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 galip tamamlamıştı.

Kasımpaşa'da David Pavelka, Veysel Sarı ve Strahil Popov sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de haftanın programı
Kasımpaşa 2 - Akhisar Bel. 0
Kasımpaşa - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
Antalyaspor 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Antalyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
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