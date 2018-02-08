Kasımpaşa, Malatya deplasmanında

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan aldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 galip tamamlamıştı.

Kasımpaşa'da David Pavelka, Veysel Sarı ve Strahil Popov sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.