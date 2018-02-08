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Darüşşafaka'nın rakibi Buducnost
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DARÜŞŞAFAKA'NIN RAKİBİ BUDUCNOST

Darüşşafaka'nın rakibi Buducnost

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka, çeyrek finalde Karadağ ekibi Buducnost'la eşleşti.

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ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu 6. ve son hafta maçlarıyla tamamladı. Çeyrek finale çıkan tek Türk takımı Darüşşafaka, E Grubu'nu lider tamamladı. Bir diğer Türk takımı Galatasaray Odeabank ise aynı grubu tek galibiyetle 4. ve son sırada tamamlayarak elendi.

Darüşşafaka, çeyrek finalde G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Buducnost'la karşılaşacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar bu turu da geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Rus ekibi Unics Kazan'ın galibiyle mücadele edecek.

Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise Lokomotiv Kuban (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya), Grissin Bon Reggio Emilia(İtalya)-Zenit (Rusya) oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 9 Mart'ta oynanacak. Gerekirse üçüncü müsabakalar ise 14 Mart'ta yapılacak.

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