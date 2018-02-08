Darüşşafaka'nın rakibi Buducnost

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu 6. ve son hafta maçlarıyla tamamladı. Çeyrek finale çıkan tek Türk takımı Darüşşafaka, E Grubu'nu lider tamamladı. Bir diğer Türk takımı Galatasaray Odeabank ise aynı grubu tek galibiyetle 4. ve son sırada tamamlayarak elendi.
Darüşşafaka, çeyrek finalde G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Buducnost'la karşılaşacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor.
Yeşil-siyahlılar bu turu da geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Rus ekibi Unics Kazan'ın galibiyle mücadele edecek.
Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise Lokomotiv Kuban (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya), Grissin Bon Reggio Emilia(İtalya)-Zenit (Rusya) oldu.
Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 9 Mart'ta oynanacak. Gerekirse üçüncü müsabakalar ise 14 Mart'ta yapılacak.
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