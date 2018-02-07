Halkbank rakibine şans tanımadı

Voleybol Efeler Ligi'ndeki 18. hafta karşılaşmasında Halkbank, sahasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Halkbank, çoğunlukla yedek oyuncularıyla çıktığı maçın ilk setinde köşelerden Chernokozhev ile etkili oldu. Gümüşhane ekibi, savunmasını sıkı tutmasına rağmen, blokta iyi kapanan rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Teknik mola 12-11 Halkbank'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Halkbank molanın ardından hücumdaki etkinliğini artırırken, oyundan çabuk düşen rakibi karşısında seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

Ankara ekibi, 2. sette köşelerden yaptığı hücumlara servis atışlarından aldığı sayıları da ekledi. Teknik molayı 12-9 önde bitiren Halkbank, rakibinin açıklarını iyi değerlendirdi ve set sonunda rakibine 25-13 üstünlük sağlayarak, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Son sette servis hataları ve blok-out'lardan sayı kaybı yaşayan Halkbank, Chernokozhev ile etkili olduğu setin teknik molasını 12-5 önde geçti. TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, güçlü rakibi karşısında sayı üretmekte zorluk çekti. Seti 25-14 alan Halkbank, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Halkbank: 3 - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erhan Alparslan

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Loh, Furkan Aydın, Chernokozhev, Abdullah Çam, Emre Batur (Alperay Demirciler, Faik Samed Güneş)

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Emin Yıldıran, Ali Samet İçmeğiz, Kaan Atmaca (Doğuş Bayram, Çağatay Durmaz)

Setler: 25-15, 25-13, 25-14

Süre: 61 dakika (19, 20, 22)