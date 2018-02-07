Fenerbahçe’den istifa çağrısı

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nu bir kez daha istifaya davet etti. Açıklamada, "MHK’ya güvenimiz kalmamıştır. Futbol kamuoyunun da son haberler sonrasında MHK’ye güven duyması artık mümkün değildir. Tüm yönleri ile ortaya çıkan bu büyük skandal sebebi ile MHK’yi bir kez daha istifaya davet ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) güvenlerinin kalmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basında MHK'yle ilgili çıkan haberler hatırlatılarak, "Vahim tabloya karşın Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar futbol kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamamış, bunun yerine olayın vahametini kamuoyuna aktaran kulübümüzü, başkanımızı ve teknik direktörümüzü PFDK'ya sevk etmeyi tercih etmiştir." denildi.

Açıklamada, karşı karşıya kalınan durumun bugüne kadar hiç yaşanmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak, MHK'ya güvenimiz kalmamıştır. Futbol kamuoyunun da bu haberler sonrasında MHK'ye güven duyması artık mümkün değildir. Tüm yönleri ile ortaya çıkan bu büyük skandal sebebi ile MHK'yi bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Buradan Türk hakemlerine ve hakem gözlemcilerine sesleniyoruz: Görevinizi kişilere ve bu kişilerin telkinlerine göre değil, kurallara ve kendi vicdanınıza göre yapınız. Aksi takdirde sizleri manipüle etmeye çalışan insanlar bulundukları koltuklardan ayrıldıklarında, aleni suçlamalarla sizler yalnız başınıza karşı karşıya kalacak, kısa sürede elde tutacağınız statü uğruna yıllarca sürebilecek koskoca kariyerlerinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Taşıdığınız ahlaki ve vicdani sorumluluklarınızın bir sonucu olarak kasti yanlışlarınızın vebali ömrünüz boyunca yakanızı bırakmayacak, hakkınızı yediğiniz milyonlar sizi hep kötü olarak anacaktır. Fenerbahçe Kulübü olarak sizlerden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmenizi bekliyoruz."