Beşiktaş'a Tosic ve Atiba'dan iyi haber!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde puan kaybına tahammülü kalmayan siyah-beyazlılarda Atiba ve Tosic'in tedavileri tamamlandı.
Takımla antrenmana çıkan iki futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında forma giyebilecek. Cezasını tamamlayan Babel de karşılaşmada görev yapabilecek.
Cumartesi oynanacak maça tam kadro hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmaya ideal kadrosu ile çıkmaya hazırlanıyor.
Sakatlıktan dönen Atiba'ya ilk 11'de şans vermesi beklenen Güneş, stoper ikilisinde Pepe-Medel'i sahaya sürmeyi planlıyor.
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