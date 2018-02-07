Remzi Boncuk’tan TFF’ye sitem

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Gençlerbirliği futbolcusu Vedat Muriç için ricacı olmasına tepki gösterdi. Boncuk, "Spor bakanımız bana kızacak ama söylemekte mahsur görmüyorum. Ben bir spor bakanının, bir futbolcu transferi için araya girmesini doğru bulmuyorum. Gençlerbirliği’nden ricacı oldu ve Vedat Muriç’i Rizespor’a verdirdi. Bakanımız Rize milletvekili, Rizeli bakan ama 3 haftadır Rizespor Vedat Muriç sayesinde 7 puan kazandı. Hak mı bu? Hakemler hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Ben hiçbir hakemin kasıtlı bir şekilde yanlış karar verdiğini düşünmüyorum. Ceza sahası dışında olan pozisyona penaltı verildi. Çıkıp hiçbir şey söylemedim. Ben takımımın sahaya çıkıp mücadele edip oynamasından yanayım. Başarılı olacaksan rakibi yen, hakemi de yen benim felsefem bu" şeklinde konuştu.

Başkan Boncuk'tan TFF'ye sitem

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Remzi Boncuk sözlerinin devamında TFF'ye de maç fikstürü için tepki göstererek, "Bugün fikstür açıklandı. Haftaya cumartesi günü Elazığspor ile maç yaptıktan sonra, salı günü Rize deplasmanına gideceğiz. Hafta arasına maç konulacağını TFF bize daha önce bildirmişti. Cumartesi günü Elazığspor ile maç oynayıp salı günü deplasmanda Rize’ye nasıl gideceğiz. Çalışma yapma imkanımız az kalıyor. Rizespor cuma günü maç yapıp Rize’ye dönüyor. TFF’ye telefon açıp soracağım ama değişen bir şey olmayacak. Bu maç planlaması için TFF’de bir kasıt aramıyorum ama planlamaların daha dikkatli yapılması lazım" diye konuştu.

Bulak: “Ankaragücü maçı bizim için 6 puanlık maç”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü maçının 6 puanlık maç olacağını belirterek, "Dersimize çok çalıştığımız Altınordu maçını deplasmanda kaybettik. Hazırlıklarımız iyi gitmişti. Maça oyuncularım stresli başladı. Biraz da planladığımız oyun şekli tutmayınca oyun bir anda 2-0'a geldi. İlk golden sonra oyuna müdahale etmeye başladık ama arkasından 2. gol geldi. Oyunun 30 dakikasından sonra oyunu dengeledik. Foxi ve Otoo ile goller kaçırdık. İlk yarıyı 2-1 bitirebilseydik ikinci yarı daha farklı olabilirdik. Uğur’u değiştirerek, oyuna ortak olmak istedik. Altınordu’ya gol atmak ve rakibi üzerimize çekmek istedik. Ben burada hiçbir oyuncumu ve çalışanı suçlamıyorum. Tamamen alınan sonuç benle ilgilidir. Oyun ikinci yarı elimize geçti ama yakaladığımız 2 veya 3 pozisyonu gole çeviremedik. Çok atak yaptık ama sadece 1 gol atabildik. Altınordu’nun özelliği şu; gol attığında çok çabuk topun arkasına geçen çok oyuncu ile savunma yapabilen bir takım. Bazen yakaladığınız pozisyonları atamazsınız. Ama gol atma özelliği olan futbolcular golü kaçırınca üzülüyorsunuz. Kazansaydık ligde 4’ncü sırada olacaktık. Bu bizi gerdi. Genç oyuncularımızı gerdi. Kazanamayınca rakibimizi lige ortak yaptık. Zor maçlar bizi bekliyor. Hafta sonu ve hafta içi maçlarımız başlıyor. Ankaragücü maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ankaragücü ile evimizde 6 puanlık bir maç oynayacağız. Ankaragücü’nün kaliteli ve geniş bir kadrosu var. İkinci yarıya iyi başlamayan bir Ankaragücü var. Kayıp olan puanlarımızı bu maçla telafi edeceğiz. Ankaragücü maçında kendi oyun sistemimizle oynayacağız. İnşallah evimizde iyi oynayıp bu maçı kazanacağız” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sonunda Balıkesirspor Baltok ile iletişim şirketi Juubel arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.