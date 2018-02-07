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Trabzonspor'da 6 eksik!
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TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK!

Trabzonspor'da 6 eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Esteban Alvarado ile Abdülkadir Ömür katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.

Öte yandan, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram edildi.

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