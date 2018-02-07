Adana Demirspor'da Mustafa Uğur dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Uğur getirildi.

Uğur, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendisini evinde hissettiğini söyledi.

Üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Uğur, "Taraftarın şahsım ve ekibimden çok şey beklediği gerçeği var. Onların beklentisini 1,5 yıl içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. İlk hedefimiz şu an için Adana Demirspor takımını bulunduğu yerden hızlı bir şekilde yukarılara çıkartmak." dedi.

Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu da Uğur'un hiçbir şart öne sürmeden teklifi kabul ettiğinin altını çizerek, "Hocamızla anlaşmamız 1,5 yıllık. Hep beraber bu takımı başarıya götürmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Adana Demirspor'da teknik direktör Timuçin Bayazit önceki gün istifa etmişti.