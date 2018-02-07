Osmanlıspor tam kadro çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Göztepe’yle karşılaşacak olan Başkent ekibi hazırlıklarını tam kadro sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen Mor-Sarılılar, dönüşümlü olarak 5’e 5 oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.
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