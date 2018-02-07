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Ankaragücü taraftarı gönüllü olarak Afrin'e gitmek istiyor
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ANKARAGÜCÜ TARAFTARI GÖNÜLLÜ OLARAK AFRİN'E GİTMEK İSTİYOR

Ankaragücü taraftarı gönüllü olarak Afrin'e gitmek istiyor

MKE Ankaragücü taraftarından, Zeytin Dalı Harekatı'nda cephede bulunan Mehmetçiğin yanında.

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Sarı-lacivertli taraftarlar  Afrin'deki Mehmetçiklerimize “Yanındayız!” mesajı verdiler.

Ankaragüçlü taraftarlar, Afrin’deki operasyon bölgesinde faaliyet gösteren TSK mensuplarına destek vermek için Askerlik şubesine gittiler ve gönüllü olarak Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdiler.

Burada açıklama yapan taraftarlar, “Bizler Kurtuluş Savaşı’nda vatan için şehit olmuş vatanseverlerin kulübü Ankaragücü’nün taraftarlarıyız. Askerlik şubesine gittik, ‘Vatanımız için askere gitmeye hazırız’ dedik. Görev verirlerse görevi almaya razıyız. Allah askerlerimize ömür versin, zarar ziyan vermesin. Bu vatan hepimizin, o yavrular orada bizim için çarpışıyorlar, memleketimizin selameti için, vatanımız, milletimiz için çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onların yanındayız” dediler.

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