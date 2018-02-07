1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından sezon başından bu yana teknik direktör değişikliği yapan takım sayısı 14'e yükseldi.

İlk 19 haftada 13 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, 20. haftanın ardından 3 ekipte teknik direktör değişimi yaşandı. Akın Çorap Giresunspor'da görev yapan Metin Diyadin'in yanı sıra Adana Demirspor Timuçin Bayazit'le ve Denizlispor da Reha Erginer'le yollarını ayırdı.

Diyadin'in de ayrılmasıyla ligde sezon başından beri görevde kalan teknik adam sayısı 4'e düştü. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve Ümraniyespor'da ise Bayram Bektaş bu istikrarı sürdüren isimler oldu.

Bu teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu 2012-2013 sezonundan, Yalçın Koşukavak ise 2015-2016 sezonundan bu yana görevlerine devam ediyor.

- Değişiklikler

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçiren Gaziantepspor'da geçici isimlerle 4 farklı isim görev yaptı. Timuçin Bayazit'in ayrılmasıyla Adana Demirspor da bu sezon yoluna 4. teknik direktörle devam edecek.

- Teknik direktörler

Ligde geçici isimlerle şu ana kadar görev yapanlar şöyle:

Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (5)

Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit (7)

Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (20)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (20)

Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17), Giray Bulak (3)

Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (11)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak (9)

Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (13)

Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (14)

Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (9)

Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (14)

Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7), Oktay Derelioğlu (3)

Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (13)

Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10), Taner Taşkın (3)

İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (20)

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (20)

Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (13)

Ümraniyespor: Bayram Bektaş (20)