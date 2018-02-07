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Trabzonspor 6 eksikle çalıştı!
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TRABZONSPOR 6 EKSİKLE ÇALIŞTI!

Trabzonspor 6 eksikle çalıştı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

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Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Esteban Alvarado ile Abdülkadir Ömür katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.

Öte yandan, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram edildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

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