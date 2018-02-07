Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan şoku

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı. Dün oynanan maçta görev alan isimler ikinci bölümde yaptıkları koşu çalışmasıyla günü tamamlarken , diğer isimler dar alanda çift kale maç ve koşu çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana tedavileri süren Serdar , Nihat, Deniz ve Ahmet İlhan katılmadı. Pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Ahmet İlhan’ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğu ve sağlık ekibi tarafından 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.