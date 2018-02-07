﻿
Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan şoku
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE AHMET İLHAN ŞOKU

Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan şoku

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21.hafta maçında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla başladı.

723 Okunma

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı. Dün oynanan maçta görev alan isimler ikinci bölümde yaptıkları koşu çalışmasıyla günü tamamlarken , diğer isimler dar alanda çift kale maç ve koşu çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana tedavileri süren Serdar , Nihat, Deniz ve Ahmet İlhan katılmadı. Pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Ahmet İlhan’ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğu ve sağlık ekibi tarafından 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

6
Ayı, asil bir hayvandır!
1
Gençlerbirliği kupaya veda etti...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Murat Cavcav 'Ankara avantajına' güveniyor
2
Gençlerbirliği'nden kombine kartlılara müjde
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
nöri gantar
7 Şubat 201814:08
şok falan yok.kalitesiz bi topçu.oynasa ne yazar oynamasa ne yazar.şok yok.
﻿