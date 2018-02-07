1. Ligde 7 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle:
- 22. hafta
16 Şubat Cuma:
18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Gaziantepspor (Kazım Karabekir)
13.00 Balikesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 23. hafta
20 Şubat Salı:
16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)
21 Şubat Çarşamba:
16.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stadı açıklanmadı)
19.00 Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)
22 Şubat Perşembe:
16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 24. hafta
24 Şubat Cumartesi:
15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Stadı açıklanmadı)
25 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Çaykur Rizespor-Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Şubat Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Kazım Karabekir)
18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)
- 25. hafta
2 Mart Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
18.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
3 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı açıklanmadı)
4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
- 26. hafta
6 Mart Salı:
16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Samsunspor-Elazığspor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
7 Mart Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
8 Mart Perşembe:
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)
- 27. hafta
10 Mart Cumartesi:
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
11 Mart Pazar:
13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
12 Mart Pazartesi:
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
- 28. hafta
16 Mart Cuma:
18.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Elazığspor (Gaziantep)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
18 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Kazım Karabekir)
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Samsunspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Stadı açıklanmadı)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.