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1. Ligde 7 haftalık program açıklandı
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1. LİGDE 7 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

1. Ligde 7 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı.

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Spor Toto 1. Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle:

- 22. hafta
16 Şubat Cuma:
18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)

17 Şubat Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Gaziantepspor (Kazım Karabekir)
13.00 Balikesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

- 23. hafta
20 Şubat Salı:
16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)

21 Şubat Çarşamba:
16.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stadı açıklanmadı)
19.00 Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)

22 Şubat Perşembe:
16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

- 24. hafta
24 Şubat Cumartesi:
15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Stadı açıklanmadı)

25 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Çaykur Rizespor-Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Şubat Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Kazım Karabekir)
18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)

- 25. hafta
2 Mart Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
18.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)

3 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı açıklanmadı)

4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

- 26. hafta
6 Mart Salı:
16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Samsunspor-Elazığspor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

7 Mart Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

8 Mart Perşembe:
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)

- 27. hafta
10 Mart Cumartesi:
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

11 Mart Pazar:
13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

12 Mart Pazartesi:
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

- 28. hafta
16 Mart Cuma:
18.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Elazığspor (Gaziantep)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

18 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Kazım Karabekir)
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Samsunspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Stadı açıklanmadı)

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