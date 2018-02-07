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Futbolun vergileri amatör branşlara!
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FUTBOLUN VERGİLERİ AMATÖR BRANŞLARA!

Futbolun vergileri amatör branşlara!

Futbolun vergileri, amatör şubelere gidecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu hazırlanan yasa tasarısı, amatör şubelere nefes aldıracak.

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Özellikle üç büyük futbol kulübünün "amatör branşlar" ile ilgili destek talebi, karşılık buldu.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Hükümet, kulüplerin gelir vergisini, futbol dışında kullanılmak üzere iade ederek, sorunu çözmeye çalışacak.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu hazırlanan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tasarı yasalaştığı takdirde, kulüplerin ödediği gelir vergileri, özel bir hesapta birikecek.
 
Toplanan bu para, amatör şubeler ve sporcular için kullanılmak şartıyla, 5 iş günü içerisinde kulüplere iade edilecek.
 
Bu özel hesaba aktarılacak tutarların geri verilmesi için kulüplerin vergilerini kanuni sürede beyan edip, ödemeleri gerekiyor.
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