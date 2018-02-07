Kayserispor'un konuğu Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Maçta yardımcı hakemler ise Hakan Yemişken ve Serkan Çimen olacak. Kayserispor-Akhisarspor maçı A Spor'dan canlı izlenebilecek.
Turun ilk maçında Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor bu kez kendi seyircisi önünde rakibini mağlup ederek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yandan ilk maçtan avantaj yakalayan Akigolar ise turu rakibini bırakmamak için mücadele edecek.
Akhisarspor kupada sırasıyla 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Boluspor takımlarını eledi.
Kayserispor ise Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa, Eyüpspor ve Antalyaspor kulüplerini kupanın dışına itti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.