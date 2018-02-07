Galatasaray kupada tur arıyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak.
Karşılaşmayı "Maç Merkezi"nden anlık takip edebilir, maça dair tüm detayları trtspor.com.tr'de bulabilirsiniz.
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Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.
Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.
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