Gençlerbirliği kupaya veda etti...

Süper lig’de haftayı 2-2’lik Bursaspor beraberliğiyle kapatan Kara Kartal, Vodafone Park’taki ilk maçta 3-1’lik skorla devirdiği Gençlerbirliği ile Ankara 19 Mayıs Stadı’nda rövanş maçında karşılaştı. İlk maçta; Mustafa Pektemek, Alvaro negredo ve Anderson Talisca’nın golleriyle yarı finalin kapısını aralayan Kara Kartal, rövanş maçında da 1-0 galip geldi ve adını yarı finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar;



Karşılaşma Özgür Yankaya'nın çaldığı düdükle başladı.



15. dakikada Milinkovic, Tolga ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.



23.dakikada Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Lens, şutunu attı fakat top az farkla dışarı çıktı.



25. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Caner'in kullandığı kornerde çok iyi yükselen Mustafa Pektemek, takımını öne geçirdi. Mustafa Pektemek bu sezon Türkiye Kupası'nda çıktığı 5. maçta 4. golünü attı.

Gol öncesi Vida'nın Ahmet Oğuz'u ittiğini söyleyen Ümit Özat, hakeme tepki gösterdi.



Golden sonra faul itirazlarında bulunan Ümit Özat, ilk yarının son düdüğünün ardından hakem Özgür Yankaya'nın yanına gitti ve ikili arasında kısa bir konuşma geçti.



Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin 2. yarısı başladı



Beşiktaş'ta Necip Uysal, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



77. dakikada Beşiktaş'ta Vagner Love'un yerine Adriano oyuna girdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



İŞTE 11'ler...



Gençlerbirliği'nin 11'i: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic



Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love





Maçtan notlar



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçtaki 3-1’lik skorun avantajıyla kadroda rotasyona gitti.



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11’de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.



Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel’i de ilk 11’de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio’nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.



Bursaspor maçına 11’de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.



Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11’iyle çıktı.



Gençlerbirliği cephesi



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yeni transfer Florentin Pogba, Fenerbahçe maçında gol atan Marko Milinkovic ve kart cezası biten Petar Skuletic’e ilk 11’de şans verdi.



Fenerbahçe maçının ilk 11’inden kaleci Hopf, Uğur Çiftçi, Palitsevich ve Jailton’u yedeğe çeken Ümit Özat, şu kadroyu sahaya sürdü:



Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic.



Güneş ve Özat tokalaşmadı



Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ile Ümit Özat el sıkışmadı. Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Güneş, sahaya en son çıktığı için ikili bir araya gelmedi.



Başkanlar birlikte izledi



Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi. Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.