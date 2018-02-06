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Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
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OSMANLISPOR, GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLANIYOR

Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalarına devam ediyor.

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Hafta sonu deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Başkent ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde, kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Gruplar halinde isabetli pas organizasyonuna geçen Başkent ekibi, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçta oyuncuların sergiledikleri performans ve hırs gözlerden kaçmadı.

Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Serdar Gürler, Yalçın Ayhan, Sokol ve Maxsö katılmazken, bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalıştı.

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