Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Rodallega, Uğur Demirok, Esteban ve N’Doye katılmadı.
N’Doye, Rodallega ve Uğur Demirok’un, darbeye bağlı olarak sakatlıklarının bulunduğu ve salonda tedavilerinin yapıldığı belirtildi.
Göztepe maçında forma giyen futbolcular, antrenör Bülent Albayrak yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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