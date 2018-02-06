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Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu
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EMRE BELÖZOĞLU'NUN CEZASI BELLİ OLDU

Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan olay sonucunda verilecek cezası belli oldu.

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Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında hakeme küfrettiği gerekçesiyle sarı kart görmüş ve ikinci sarı kart olduğu için kırmız kartla oyun dışı kalmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU 1 MAÇ CEZA ALACAK

Hüriyet’in haberine göre Emre Belözoğlu ile ilgili talimatnamede 1 maç ceza alacağı yazıyor.

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