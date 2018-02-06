Murat Cavcav 'Ankara avantajına' güveniyor

Murat Cavcav, başkent temsilcisinin Beşiktaş ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Kırmızı-siyahlı takımın son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını, özellikle ligde alınan Kardemir Karabükspor ile Atiker Konyaspor galibiyetleri ve deplasmandaki Fenerbahçe beraberliğinin kendilerini sıralama ve moral olarak yukarı taşıdığına vurgu yaptı.



Gençlerbirliği'nin yeniden zorlu bir fikstüre girdiğini ve yarın kupa maçında Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatan Cavcav, "Ardından da başkentimizde sırasıyla Trabzonspor ve Göztepe'yi ağırlayacağız. Ankara'da 3 maç üst üste oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Bu sebeple zorlu ama avantajlı bir fikstür diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Kupanın çeyrek final ilk maçında siyah-beyazlı rakiplerine 3-1 kaybettiklerini dile getiren Cavcav, bu karşılaşmayla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Futbol bu. Ankara'da son maçta ligde rakibimizi mağlup etmiştik, bu başarıyı yine tekrarlamak, tur için gerekli skoru almayı hedefliyoruz. Hem bu karşılaşma öncesinde hem de bu üç maçlık Ankara fikstürümüzde futbolcularıma güvenimi bir kez daha yineliyorum ve kendilerine başarı diliyorum. Umuyorum ki hem bizim için hem de rakiplerimiz için kazasız, belasız, sakatlıksız maçlar olur."

Futbolun içindeki kişilerin zaman zaman hataya düşerek hakemler hakkında "sıcağı sıcağına" açıklamalar yapabildiğini dile getiren Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:



"Onların da futbolun bir parçası ve insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hatalar olacaktır ama art niyet olduğunu düşünmek daha büyük bir hata olur. Hakemlerimize güvenimiz tam. Özellikle onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda hakemlerimizin cesaretlerinden en ufak bir şüphe duymuyoruz. Kim ne derse desin, onlar gördüğünü, bildiğini çalacaktır."