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Yılmaz Vural Giresunspor ile anlaşma sağladı...
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YILMAZ VURAL GİRESUNSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI...

Yılmaz Vural Giresunspor ile anlaşma sağladı...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor yollarını ayırdığı Metin Diyadin'in yerine tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. Diyadin'le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıran Giresunspor sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

Transfer Merkezi'nde yer alan habere göre; Giresunspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya sağladı. Yeşil Beyazlıların önümüzdeki günlerde Vural'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

27. TAKIMINI BULDU

Geçen yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor'da görev yapmıştı.

5. ŞAMPİYONLUĞUNU ARIYOR

Kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

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