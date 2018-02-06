﻿
Burak Yılmaz olmayınca Trabzonspor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURAK YILMAZ OLMAYINCA TRABZONSPOR...

Burak Yılmaz olmayınca Trabzonspor...

Süper Lig'de bu sezon attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz’ın yokluğu son Göztepe karşılaşmasında bir hayli hissedildi.

368 Okunma

Burak Yılmaz’ın yerine forvette oynayan Hugo Rodallega, hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Kolombiyalı futbolcu, 90 dakika sahada kalmasına rağmen kaleye bir şut dahi atamadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise üretkenliği arttırmak adına mücadelenin 78. dakikasında Juraj Kucka’yı oyundan aldı ve Dame N’Doye’u sahaya sürdü. Mücadelenin son anlarında Rodallega ve N’Doye ikilisi, oyuna biraz hareket getirse de Fırtına’ya çare olamadı.
 

Burak, Başakşehir’i bekliyor 

Hafta boyunca bütün idmanlarda attığı gollerle hazır olduğunu gösteren Rodallega ve N’Doye, hayal kırıklığı yarattı. Tedavisine Hollanda’da devam edilen Burak Yılmaz’ın önümüzdeki hafta Gençlerbirliği karşısında da oynayamayacağı açıklanmıştı. Gençlerbirliği maçının ardından idmanlara başlayacağı öğrenilen 32 yaşındaki yıldızın, 22. haftadaki Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. (Fanatik)

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor 0 - Göztepe 0
Trabzonspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!
159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿