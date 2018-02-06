Burak Yılmaz olmayınca Trabzonspor...

Burak Yılmaz’ın yerine forvette oynayan Hugo Rodallega, hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Kolombiyalı futbolcu, 90 dakika sahada kalmasına rağmen kaleye bir şut dahi atamadı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ise üretkenliği arttırmak adına mücadelenin 78. dakikasında Juraj Kucka’yı oyundan aldı ve Dame N’Doye’u sahaya sürdü. Mücadelenin son anlarında Rodallega ve N’Doye ikilisi, oyuna biraz hareket getirse de Fırtına’ya çare olamadı.
Hafta boyunca bütün idmanlarda attığı gollerle hazır olduğunu gösteren Rodallega ve N’Doye, hayal kırıklığı yarattı. Tedavisine Hollanda’da devam edilen Burak Yılmaz’ın önümüzdeki hafta Gençlerbirliği karşısında da oynayamayacağı açıklanmıştı. Gençlerbirliği maçının ardından idmanlara başlayacağı öğrenilen 32 yaşındaki yıldızın, 22. haftadaki Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. (Fanatik)
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