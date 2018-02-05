Trabzonspor 0 - Göztepe 0
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Trabzonspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Olcay Şahan (61' Yusuf Yazıcı), Juraj Kucka (78' Dame N'doye), Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Adama Traore, Milos Kosanovic, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu (46' Demba Ba), Andre Castro, Andre Poko (64' Axel N'gando), Halil Akbunar (78' Nabil Ghilas), Yoan Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel, Bahattin Şimşek
Sarı Kartlar: DK 43: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 55: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 57: Andre Poko (Göztepe), DK 80: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 82: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 87: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 90: Axel N'gando (Göztepe), DK 90: Yoan Gouffran (Göztepe)
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