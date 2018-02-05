Altınordu 2 - Balıkesirspor Baltok 1
TFF 1.Lig 20. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (83' Muhammed Rıdvan Özdemir), Barış Alıcı (75' Ali Mert Aydın), Mirkan Aydın (66' Oğulcan Ülgün)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (51' Okan Alkan), Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (37' Burak Çalık), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk (54' Furkan Çil), Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Ramazan Keleş
Goller: DK 6: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 11: Barış Alıcı (Altınordu), DK 65: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 32: Serkan Göksu (Altınordu), DK 45: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 76: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 85: Erce Kardeşler (Altınordu)
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