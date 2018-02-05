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Trabzonspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega Martınez, Juraj Kucka, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel, Bahattin Şimşek

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