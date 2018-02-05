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Fenerbahçe Ozan Tufan'a lisans çıkardı
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FENERBAHÇE OZAN TUFAN'A LİSANS ÇIKARDI

Fenerbahçe Ozan Tufan'a lisans çıkardı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve devre arasında İngiltere'ye transfer olması gündeme gelen Ozan Tufan, TFF'ye verilen listede yer aldı. 

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Fenerbahçe'de kadroya girip girmeyeceği tartışılan Ozan Tufan, kulübün TFF'ye verdiği isim listesinde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.

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