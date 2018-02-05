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İşte Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 20. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Ramazan Keleş

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