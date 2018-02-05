İşte Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Ramazan Keleş
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