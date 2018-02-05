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Gençlerbirliği'nden kombine kartlılara müjde
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KOMBİNE KARTLILARA MÜJDE

Gençlerbirliği'nden kombine kartlılara müjde

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sitesinden kombine kart sahibi taraftar ile ilgili bir duyuru yayınlandı.

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Kombine kart sahibi taraftarlarını ilgilendiren duyuru şu şekilde;

Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak yıllardır uygulanan kombine kart satışları sadece lig müsabakalarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve fiyatlandırılmıştı. Bu sezon olduğu gibi önceki yıllarda da belli kupa maçlarında kombine bilet sahibi taraftarlarımıza imkan tanınmış ve maçları kombine biletleriyle takip edebilmişlerdi.


Yarın Çeyrek Final rövanş maçında Beşiktaş’ı ağırlayacağımız maçta da kombine biletlerin geçerli olması kararı alınmıştır.
Kombine kart sahibi olup ücret ile daha önce bilet alan taraftarlarımız var ise sahip oldukları kombineye ait tribüne ücretsiz bir şekilde giriş yapacaklar ve ücretleri kartlarına iade edilecektir.

Her zaman olduğu gibi centilmenlikte öncü olmuş taraftarlarımızın yarında aynı şekilde takımımızı destekleyeceğine ve misafirperverliğini göstereceğine inanıyoruz.

Gençlerbirliği Spor Kulübü
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ALKARALAR
5 Şubat 201817:08
ÇOK GÜZEL AMA ŞU BİLET LERİ 60 LİRA DEĞİL DE MAKUL BİR FİYATLARA ÇEKSEYDİNİZ 20 LİRA GİBİ MESELA ÇOK DAHA GÜZEL OLUR STAD DOLAR TAKIMN DESTEĞİ ARTARDI
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