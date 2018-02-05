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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
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FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN ACI GÜNÜ

Fenerbahçe Kulübünün acı günü

Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Mehmet Tahir Sarıoğlu vefat etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet, Sarıoğlu ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilendi.

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