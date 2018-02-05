﻿
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. 

756 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

1
Gençlerbirliği'nden kombine kartlılara müjde
1
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları tamam
Beşiktaş'ta orta saha alarmı
3
Gençler zoru başarmanın peşinde
4
Ümit Özat: 'Devre arası az da olsa nahoş olaylar yaşandı'
1
Gençlerbirliği Kadıköy'de 3 puanı kaçırdı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿