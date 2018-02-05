Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları tamam

Yarın Çeyrek Final rövanş maçında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.
Ümit Özat gözetiminde gerçekleştirilen antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Nihat Şahin, Serdar Özkan, Mehmet Taş, Scekic,Deniz Yılmaz ile bu sabah yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Ahmet İlhan yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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